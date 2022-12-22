До конца января украинские беженцы смогут добраться до Германии бесплатно: расписание поездов
Украинские беженцы могут добраться до Германии бесплатно и в январе 2023 года. Гуманитарный поезд продолжит ездить из польского города Перемышль.
Появилось новое расписание поездов для украинцев в Германию
Новое расписание движения, когда украинцы могут сесть на поезд в Польше, будет действовать до конца января. Об этом сообщают в телеграм-канале "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".
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Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. За помощью можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам.
Беженцы, которые хотят доехать этим поездом в Германию, должны прибыть на платформу польской станции в нужное время.
Согласно информации, поезд будет ездить по такому графику в четные числа января:
- отправление – Перемышль (Польша) – 22:30;
- прибытие в Ганновер (Германия) – 16:00 (возможно опоздание на час).
С середины декабря поезд ездит в Германию без остановки в польском Кракове, потому что значительная часть пассажиров занимала места для поездки на эту станцию. Поезд следует в Ганновер, где еще принимают беженцев из Украины. В обратном направлении в Перемышль поезд идет пустой.
Отмечается, что до конца января поезд будет ездить бесплатно. Перевозку беженцев оплачивают власти Германии.