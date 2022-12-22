До конца января украинские беженцы смогут добраться до Германии бесплатно: расписание поездов

Появилось новое расписание поездов для украинцев в Германию

Новое расписание движения, когда украинцы могут сесть на поезд в Польше, будет действовать до конца января. Об этом сообщают в телеграм-канале "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

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Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. За помощью можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам.

Беженцы, которые хотят доехать этим поездом в Германию, должны прибыть на платформу польской станции в нужное время.

Согласно информации, поезд будет ездить по такому графику в четные числа января: