Украинцев в Ирландии уже почти 100 тысяч: в какие города едут и хватает ли для них жилья

Число украинских беженцев в Ирландии продолжает расти. Уже скоро их на острове будет 100 тысяч. И треть беженцев – молодежь до 20 лет.

Главное управление статистики Ирландии отчиталось, что по состоянию на октябрь 2023 года украинским гражданам выдали 96 338 персональных номеров. В каких городах поселилось больше всего украинцев и как они живут на острове сейчас – дальше в материале.

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Где живут украинцы в Ирландии

Среди украинцев в Ирландии 68% взрослых людей, а 32% – младше 20 лет. Переселенцы проживают в центрах размещения, частных домах, гостиницах и, до недавнего времени, в палаточных городках.

В частных помещениях, то есть в домах ирландцев, обосновались 17 466 беженцев из Украины. По схеме "Предложи дом" в заведениях местных органов власти разместили 13 947 человек. Ранее правительство Ирландии сообщало, что за государственные средства обеспечили проживание для 73 тысяч беженцев из Украины.

Больше всего украинцев сконцентрировано в:

Дублине (13 543 человека);

Керри (8 839 человек);

Корке (8 808 человек);

Донеголе (7 006 человек);

Голвее (5 355 человек);

Клэре (5 006 человек).

Также в стране есть регионы, где украинских беженцев ощутимо меньше. Например, в Монагане (755 человек), Роскоммоне (1212 человек), Оффале (1251 человек), Лонгфорде (853 человека) и Лиише (1385 человек).

Где работают украинцы в Ирландии

Более 36 тысяч украинцев воспользовались поддержкой по трудоустройству от государственной службы занятости Intreo. Большая часть (61%) отметили, что наибольшим препятствием для выхода на работу является незнание английского языка. В Ирландии постоянно продолжаются языковые занятия, их посещают 9 425 человек. А на курсах повышения квалификации учатся 12 тысяч украинцев.

Около 15 тысяч украинских граждан уже трудоустроены в Ирландии, больше всего – в сфере гостеприимства. Треть имеют профессиональную квалификацию (31%).

Ирландия планирует значительно сократить поддержку украинцев: что изменится

Программа поддержки украинцев в Ирландии скоро значительно изменится. Правительство работает над тем, чтобы изменить условия проживания и социальных выплат для беженцев. Помощь может сильно сократиться.

Ключевой аспект, активно обсуждаемый в правительстве – это бесплатное проживание. Его планируют ограничить до трех месяцев. А дальше беженцам нужно будет самим искать жилье для аренды.

Также власти Ирландии размышляют над сокращением материальной помощи для украинцев. Сейчас страна выплачивает по 220 евро еженедельно. Поэтому, сравнивая сумму пособия с другими странами, она может быть приравнена к другим.