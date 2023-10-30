Потеряют жилье, если поедут на Рождество в Украину: страна выдвинула условия для беженцев

Украинские беженцы в Ирландии могут лишиться жилья, если поедут на Рождество домой. Об этом сообщили ирландские СМИ со ссылкой на Департамент интеграции.

Ирландское издание Extra сообщило, что в октябре срок, на который украинцы могут покидать жилье в Ирландии, сократили с семи дней до нуля. Это связано с тем, что в стране сейчас критически не хватает мест для размещения беженцев.

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Украинцы в Ирландии не могут надолго покидать жилье

Получается, что украинские беженцы в Ирландии рискуют потерять жилье, если поедут на зимние праздники домой или даже в путешествие по стране.

Изменение в политике, касающейся как внутренних, так и международных поездок, является первым в ряде будущих мер, направленных на то, чтобы сделать Ирландию менее привлекательной для тех, кто бежит от войны в Украине,

– отметили в издании.

Но Департамент интеграции рассматривает исключения, чтобы разрешить украинским беженцам путешествие на Рождество домой или в другой город. На какое время разрешат уехать, должны сообщить беженцам в течение следующих двух недель.

Исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон, выступая в эфире телеканала RTÉ News, заявил, что для украинцев не могут гарантировать, что жилье для беженцев останется свободным в течение длительного времени.

Ирландия сейчас использует все доступные возможности, чтобы расселить прибывших беженцев. Но, с другой стороны, украинцы не могут быть "привязаны" к своему месту жительства, ведь они должны иметь возможность поехать в Украину: увидеть родных, забрать вещи, решить вопросы с документами и другие личные дела.

Выезд из страны возможен, но жилье придется искать заново

Украинцы могут уезжать из Ирландии, если на это есть исключительные обстоятельства. Это может быть лечение или, например, смерть родственника в Украине. Выехать можно на неограниченный период времени, а затем вернуться, но об этом нужно уведомить Департамент.

Беженцы могут покинуть свое временное жилье для путешествия, но должны заранее сообщить об этом Департаменту, чтобы освободить жилье для других нуждающихся. Им предложат подать запрос на новое жилье по возвращении, если оно будет доступно, но оно может быть не в том же месте,

– разъяснили в ведомстве.

В Ирландии по состоянию на октябрь украинцам выдали почти 100 тысяч документов о временной защите. Страна обеспечила жильем более 72 тысяч беженцев. Ежедневно сюда прибывают около 100 украинцев, которые ищут убежища в Ирландии. Поэтому страна переживает жилищный кризис – мест для размещения очень не хватает.

Ирландия может значительно сократить поддержку украинцев: что изменится

Программа поддержки украинцев в государстве может значительно измениться в ближайшее время. Правительство рассматривает варианты сокращения помощи.

Один из основных аспектов, которые могут изменить это бесплатное проживание. Планируют ограничить его до трех месяцев, после чего беженцам придется самостоятельно искать жилье.

Также Ирландия предоставляет украинцам достаточно высокие выплаты – по 220 евро в неделю. Их могут сократить, ведь они значительно превышают социальную помощь в других странах Европы.