Украинцы, имеющие временную защиту, на зимний период могут вернуться из Украины в ЕС
Источник:Czech Radio
Из-за непростого отопительного сезона, который ожидает украинцев в этом году и из-за риска безопасности в связи с войной количество беженцев в Европе может значительно возрасти. Кроме того, вернуться из Украины в ЕС имеют право те украинцы, которые получили статус временной защиты в одной из европейских стран.
Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Такое заявление чиновник сделал после своего визита в Киев накануне.
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Беженцы из Украины могут вернуться в Европу при наличии временных виз
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Евросоюзе находится около 7 миллионов украинских беженцев. Из них 4,3 миллиона оформили временную защиту в разных странах Европы. Вместе с тем, часть владельцев временных виз уже вернулась домой.
Если кто-то в это время поехал в Украину и живет там, уже получив статус временной защиты в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС в том случае, если условия не позволяют ему оставаться в Украине в течение зимы,
– объяснил Ракушан.
Таким образом, украинские беженцы, получившие временную защиту в Евросоюзе, но затем вернувшиеся в Украину, на зиму могут снова выехать в ЕС.
Вит Ракушан также предположил, что количество беженцев в Европе может возрасти до 5 миллионов из-за наступления холодов и энергетического кризиса в Украине, а также из-за риски безопасности, которые сохраняются в связи с великой российско-украинской войной.