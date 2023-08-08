Более 100 000 украинцев могут выдворить из Британии: что говорит правительство

Более чем сотне тысяч украинцев грозит выдворение из Великобритании в 2025 году. Поэтому от британского правительства требуют срочно разъяснить, что будет с украинскими беженцами после окончания срока действия виз.

Сегодня более 100 тысяч украинцев находятся в Великобритании по трехлетней визе. Но уже в 2025 году беженцы должны покинуть территорию Королевства, ведь истекает ее срок действия. Что будет с украинцами в Британии дальше – пока неизвестно.

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Виза закончится в 2025 году

Именно поэтому от правительства Британии требуют определиться и как можно быстрее предоставить рекомендации украинцам, уже полноценно обустроившим свою жизнь в новой стране.

Бывший министр юстиции в правительстве Бориса Джонсона Роберт Бакленд считает, что должностные лица должны оперативно рассмотреть возможность предоставления украинцам более постоянного статуса. Подготовительную работу нужно выполнить как можно скорее, уже в этом году, чтобы обеспечить "стабильность и уверенность" для беженцев, их работодателей и общин.

Член парламента от партии Тори и председатель парламентской группы по Украине Боб Сили похвалил министров за поддержку украинских семей, но призвал срочно решать, что с ними будет дальше.

Поскольку у некоторых есть дети в местных школах, мы должны позволить им планировать (свое пребывание в стране),

– сказал политик.

Генеральный директор благотворительной организации Reset Кейт Браун говорит, что беженцам нужна уверенность, поскольку в Британии они "начали снова строить свою жизнь": вышли на работу, установили социальные связи и учат английский язык.

Стэн Бенеш из благотворительной организации Opora предупреждает, что нужно заранее сообщить украинским беженцам о том, что их ожидает. Один-два месяца – это мало для принятия долгосрочных решений.

Как долго украинцы могут оставаться в Британии

После начала полномасштабной войны в Украине для беженцев в Великобритании были созданы две программы: Homes for Ukraine и Ukraine Family Scheme. По каждой из них предоставили срок пребывания в стране до трех лет. С тех пор по этим программам в страну въехало более 182 100 украинцев.

Но даже если война закончится до 2025 года, многие украинцы выразили желание остаться в Британии. Согласно данным ONS, обнародованным в июле, половина взрослых граждан Украины планируют остаться в стране дольше, даже если почувствуют, что возвращаться в Украину уже безопасно.

Спикер Министерства внутренних дел Британии напомнил, что программы для беженцев дали возможность украинцам остаться по трехлетней визе. В будущем в правительстве будут держать этот вопрос под контролем и, если потребуется, продлят эти сроки.