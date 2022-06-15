Украинцам в Канаде предоставляют 500 бесплатных билетов на внутренние перелеты

В Канаду прибыло немало украинцев, искавших временное убежище. Нередко есть необходимость совершить поездку в другой город страны.

WestJet предоставляет украинцам 500 бесплатных билетов на внутренние перелеты

Чтобы сделать это быстрее, можно использовать самолеты. Тем более, авиакомпания WestJet предоставляет 500 бесплатных билетов для внутренних перелетов по Канаде для украинских беженцев.

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Такое решение авиакомпания приняла при поддержке канадского правительства и Канадского союза по расселении иммигрантов.

Целью инициативы является облегчение путешествий украинцев до окончательной остановки пребывания в Канаде после того, как они прибыли в страну международными рейсами.

Бесплатные билеты будут предоставляться только в одну сторону, в любое место назначения, куда летает WestJet. Также билет предусматривает перевозку багажа.

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Чтобы получить ваучеры на бесплатные билеты, следует обратиться на почту info@cissa-acsei.org.