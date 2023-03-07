Украинцы смогут обменять водительское удостоверение еще в одной стране

С 6 марта украинцам разрешили проводить обмен водительским удостоверением в Турции. Ранее эта услуга уже была доступна в Польше, Словакии и Чехии.

Теперь возможен только обмен документов, но его восстановление за границей еще недоступно. Поэтому для этого обязательно нужно иметь при себе физическое водительское удостоверение, а не только его цифровую копию.

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Куда обращаться для обмена водительского удостоверения за границей

Услуга по всем странам предоставляется в мобильно-технических комплексах ГП "Документ". Приходить можно без записи.

Турция

Мобильные программно-технические комплексы находятся в Стамбуле по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг ТЦ "Аэропорт"), 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye. График работы: вторник-пятница: 10:00 – 17:00; суббота: 10:00 – 15:30.

Чехия

Услуга предоставляется с помощью мобильных комплексов ГП "Документ" в Праге. Они расположены на паркинге ТЦ Kotva по адресу Náměstí Republiky 656/8. Прием по вопросам обмена водительских удостоверений ведется со вторника по пятницу с 9 до 16 часов, а также в воскресенье с 9 до 14:45.

Словакия

Прием документов на услугу по обмену водительского удостоверения ведется в Братиславе по адресу: 821-09, Mlynské nivy 5A (паркинг ТЦ Nivy centrum). График работы: вторник-пятница – с 9:00 до 16:00, суббота – с 9:00 до 14:45.

Польша

Услуга предоставляется в нескольких городах. Варшава: Al. Jerozolimskie 179, 02-222. Краков: Pawia 5, 31-154. Гданьск: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. Вроцлав: aleja Śląska 1, 54-118. График работы везде одинаков: вт-пт: 10:00–17:00, сб: 10:00–15:30.

В каких случаях можно обменять водительские права

Причин обмена может быть несколько. Это:

окончание срока действия водительского удостоверения;

изменение паспортных данных лица, на которое оформлен документ;

порча удостоверения (затертый текст и т.п.).

Однако можно совершить обмен по желанию водителя: заменить старые "права" на более новые, современные образцы.

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

старое водительское удостоверение (будет изъято при обмене);

в случае смены паспортных данных: документ, подтверждающий это изменение.

Старое водительское удостоверение остается у владельца до того момента, пока в Министерстве внутренних дел не будет рассмотрена заявка из-за границы и не будут проверены все предоставленные данные. Если заявка будет одобрена, то за границу поступит разрешение на печатание нового удостоверения, а старый документ будет изъят при получении нового удостоверения.

Обычно полная процедура получения водительского удостоверения занимает около одного дня, но может затянуться из-за проверки данных, которая проводится в Украине и приостанавливается во время воздушных тревог. Кроме того, рассмотрение заявлений на получение удостоверений образца до 2013 может занять до пяти дней.