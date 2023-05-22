Украинцам в Польше массово аннулируют статус UKR: что произошло

Часто украинцы теряют статус временной защиты UKR после короткой поездки в Украину. Проблема в том, что беженцев при возвращении в Польшу регистрируют как туристов. После этого они остаются без льгот.

Польские журналисты собрали истории нескольких украинских женщин, которые ненадолго уезжали в Украину – кто-то на встречу с мужем, кто-то на похороны. Но по возвращении в Польшу их ждал неприятный сюрприз: женщин на границе внесли в базу как туристок, а не как беженок.

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Почему украинцы теряют льготы

Одна из украинок о потере статуса временной защиты узнала случайно. Женщина вызвала скорую для ребенка, а за лечение ей выставили счет на 8 000 злотых (71 тысяча гривен). Оказалось, что статус UKR потерян, потому что женщина ненадолго ездила в Украину, чтобы продлить документы на инвалидность сына. При повторном въезде в Польшу в ее документах не указали, что она беженка.

Другая украинка рассказала, что вернулась в Польшу из Украины, ее оформили как туристку. При этом временный статус остался активным, но выплаты прекратились.

В наихудшем положении оказались женщины, которые приехали в Польшу с детьми. Ведь льгота "‎500+" (ежемесячное пособие на ребенка) исчезла с их счетов, а медицинские учреждения перестали их принимать.

По закону можно выезжать из Польши без потери статуса на 30 дней / Фото Straż Graniczna Polska

В чем проблема и что делать

Польский омбудсмен по правам человека Мартин Вячек подтвердил, что в последнее время поступает много жалоб на потерю статуса временной защиты. По его мнению, проблема кроется в реестрах Пограничной службы – там фиксируют только дату выезда, но не дату возврата. И тогда беженцам сложно доказать, что они находились за пределами Польши менее 30 дней. Когда украинцы возвращаются, их не просят показать электронный документ diia.pl. А нужно требовать, чтобы пограничники изменили статус в реестре.

Беженцы могут даже не догадываться, что автоматически потеряли статус UKR. Самое интересное, что выплаты порой продолжают начислять. Но потом украинцы получают уведомление о необходимости возврата средств.

Проблемы с отменой статуса UKR (PESEL) встречаются у украинцев регулярно. Поэтому для того, чтобы не проходить через все "круги ада" бюрократической системы Польши, лучше при возвращении из Украины на границе показать документ diia.pl. И уточнить у пограничника, указал ли он в реестре дату вашего возвращения.

Сатус UKR (PESEL) все же аннулировали: куда обращаться

Если лишение статуса произошло, в посольстве рекомендуют украинцам обращаться в местные администрации, которые заботятся о выдаче этого статуса с просьбой о его восстановлении. В случае отказа гражданина Украины направляют в Пограничную службу или в региональное управление по делам иностранцев.

Для выяснения вопроса можно звонить по горячим линиям: