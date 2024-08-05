Толпы туристов туда еще не добрались: 7 уютных старинных городков Европы

В летний сезон отпусков популярные туристические направления по всей Европе – особенно в Испании, Италии, Греции и Хорватии – борются с наплывом путешественников. В ответ на огромное количество посетителей несколько европейских городов принимают меры для регулирования туризма. В частности, Венеция недавно ввела ограничения, направленные на управление всплеском туристической активности.

Но кроме общеизвестных достопримечательностей, Европа может похвастаться многочисленными очаровательными городками, погруженными в историю, где можно отдохнуть от шумной толпы. Предлагаем вашему вниманию список из семи приятных европейских городков, которые обещают уютную атмосферу для тех, кто стремится насладиться тихим и спокойным летним отдыхом.

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7 уютных старинных городков Европы, где нет толп

Силвеш, Португалия

Туристы, которые посещают живописное южное побережье Алгарве, найдут очаровательный городок с холмистым Старым городом, тщательно сохранившимся со времен мавров. Этот город также имеет старинную крепость, которая превосходит знаменитый замок Сан-Жорже в Лиссабоне, что делает его интересным местом для любителей истории.

В отличие от Лиссабона, муниципалитет Силвеш предлагает более спокойную атмосферу. С населением около 37 000 жителей, Силвеш характеризуется заметным отсутствием типичного шума от автомобилей и трамваев. Самое важное то, что регион испытывает значительно меньший наплыв туристов, что способствует его спокойной атмосфере.



Улочки Силвеша / Фото Unsplash

Туристам, которые посещают этот район, рекомендуется посетить Café da Se, популярного места, известного своими исключительными сэндвичами с иберийской ветчиной. Кафе также предлагает свежевыжатый апельсиновый сок, и все это по конкурентным ценам.

Тревизо, Италия

В менее известной коммуне, которую туристы часто обходят вниманием на пути в Венецию, посетители могут открыть для себя город, богатый средневековой архитектурой и живописными каналами. В отличие от своего более известного соседа, это волшебное место остается практически свободным от толп туристов, фотографирующихся в Instagram, обеспечивая уникальный и беззаботный опыт для тех, кто желает исследовать его.



Живописные каналы Тревизо / Фото Unsplash

Тревизо привлекает внимание своей живописной набережной и оживленной центральной площадью, Пьяцца Тревизо, также известной как Пьяцца ди Синьори. Площадь, обрамлена элегантными сводчатыми аркадами, служит популярным местом сбора местных жителей, которые наслаждаются непринужденными кафе. В этом историческом окружении выделяется монументальный Палаццо деи Треченто, потрясающее сооружение, датированное 1185 годом.

В дополнение к своей живописной красоте, Тревизо известен как родина любимого десерта тирамису. Посетителям предлагается полакомиться этой кулинарной классикой в известной пекарне Le Beccherie, расположенной вдоль набережной канала Тревизо.

Халль-ин-Тироль, Австрия

Австрия славится своей потрясающей столицей Веной, живописным городом Зальцбургом и волшебным городком Халльштатт, которые ежегодно привлекают миллионы туристов. Однако, наплыв гостей приводит к тому, что местные жители чувствуют себя перегруженными. В противоположность этому, менее известное место, Халль-ин-Тироль, тоже ждет исследования.



Халль-ин-Тироль / Фото Unsplash

Расположенное всего в 15 минутах езды от города Инсбрук, старинное тирольское село может похвастаться высокими церковными шпилями и мощеными улицами, и все это на фоне потрясающих австрийских Альп.

Несмотря на свой живописный шарм, село остается почти неизвестным для иностранных путешественников, и лишь несколько англоязычных посетителей были замечены в этой местности. Местные жители предполагают, что эта скрытая жемчужина является одним из последних традиционных австрийских поселений, почти не затронутых волнами глобализации, которые трансформировали многие другие туристические направления.

В список также вошли:

Сигишоара, Румыния. Роскилле, Дания. Гронинген, Нидерланды. Таррагона, Испания.

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