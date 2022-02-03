Угрожал газовым баллончиком: в Польше мужчина напал на трудовых мигрантов из Украины

У гражданина Польши был откровенный конфликт с украинцем и он добивался его выдворения из квартиры. Пострадала также женщина, наблюдавшая за ссорой.

Инцидент произошел в Гералте возле Болеславца 19 января. Огласка произошла недавно, когда в Интернете начали распространять видео конфликта.

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Детали нападения поляка на украинцев

57-летний гражданин Польши хотел, чтобы трудовые мигранты, снимающие квартиру, выселились. Свое желание он озвучивал в очень агрессивной форме. Мужчина использовал ненормативную лексику и угрожал газовым баллончиком.

Между 57-летним поляком и 26-летним украинцем сначала возникла словесная перепалка. 28-летняя гражданка Украины стала свидетелем этого конфликта, в разговор не вмешивалась. Позже украинец обратился к ней с просьбой вызвать полицию. Тогда поляк распилил слезоточивый газ обоим украинцам в лицо.

Заявление в полицию подала женщина.

Мы собирались провести проверку телесных повреждений украинца, но он уже уехал из Польши,

– комментирует ситуацию Лукаш Кроль из полиции Болеславца.

Полиция ведет дело о нарушении поляком пункта 1 статьи 191 Уголовного кодекса. В этом пункте говорится, что тот, кто использует насилие против человека или незаконную угрозу с целью принудить другого к действию, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В Польше мужчина напал на двоих граждан Украины / Скриншот с видео

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