Угроза трудовой миграции: в Польше часть работников могут заменить работы

В Польше прогнозируют массовую замену реальных работников цифровыми работами или роботизированными машинами. Это может произойти уже через 5 лет.

Такие данные приводит издание со ссылкой на отчет EFL "Цифровая (р)эволюция на рынке лизинга. Под лупой".

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Согласно отчету, уже сегодня 41% малых и средних предприятий используют в своей деятельности цифровых роботов, 30% – ботов, а еще 18% – промышленных роботов.

Многие предприниматели намерены инвестировать в цифровую роботизацию. Почти каждая вторая компания (45%) планирует использовать роботов через 5 лет. Еще 28% хотят инвестировать в промышленных роботов,

– говорится в сообщении.

Едва ли не наибольшее беспокойство такие цифры вызывают у рабочих, которые работают в компаниях, ориентированных на производство. Об этом заявили 76% опрошенных.

За время пандемии две трети предпринимателей усилили использование технологий и хотят сохранить тенденцию и дальше.

Однако, как пишут аналитики издания The Verge, в некоторых отраслях машины уже заменили людей или являются их "кураторами". К примеру, на складах Amazon роботы повышают эффективность рабочих с помощью таблицы лидеров и навязывания темпа работы.

Стоит отметить, что такое "повышение эффективности" играет на руку владельцам компании, но отнюдь не рабочим, которые пашут в бешеном темпе и даже не имеют времени поесть или сходить в туалет.

Один из примеров, который рассказал рабочий Amazon: компания оборудовала склады устройством, подсвечивающим нужный предмет. Это позволяет системе еще больше увеличить скорость и устранить "микромоменты отдыха" кладовщиков во время визуального поиска предмета на полке.