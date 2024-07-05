Француз высмеял стереотипы о парижанах и "взорвал" тикток: видео, которое вызывает улыбку

Алекс –преподаватель французского –остроумно высмеял главные стереотипы о парижанах. В частности, о том, что они – напыщенные и презирают всех, кто говорит на французском с ошибками.

Франция – настоящая копилка со стереотипами. Парижане непременно носят красные беретки, выбирают духи от "Шанель", покупают на завтрак багеты и круассаны и обожают горячий шоколад.

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Кроме того, стереотипная база каждого парижанина и каждой парижанки: не любить туристов, принципиально с ними не переходить на английский, презирать всех, кто – не из Франции.

Как Алекс создал сценку на миллион

Преподаватель Алекс решил обыграть стереотипы в своем видео. Он смоделировал встречу парижанина и туристов из США. Они выглядят немного растерянными, рассказывают о своей любви к Парижу и несут целые пакеты еды из фастфуда.

Туристы задают различные вопросы, на которые парижанин отвечает недовольно и свысока. Самой острой становится ситуация, когда путешественники ошибаются в произношении. Тогда парижанин просто "взрывается". Но тсс, дальше без спойлеров!

Француз высмеял стереотипы о парижанах: смотрите видео

Пользователи сети оценили видео. Они шутят, что настоящий сценарист "Эмили в Париже" "спалился".