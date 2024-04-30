Предлагает получить незабываемые впечатления: Wizz Air представила новую услугу для туристов

Авиакомпании всего мира постоянно вводят новые услуги, чтобы привлечь еще больше пассажиров. Ведь это позволяет предоставить туристам интересные предложения, и одновременно получить от этого прибыль.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air – не исключение. Она представила своим клиентам Experiences. Что это такое, и почему стоит обратить внимание при покупке билета, – далее в материале!

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У Wizz Air появилась новая услуга

Лоукостер Wizz Air представил новую функцию под названием Experiences. Она позволяет клиентам покупать билеты на различные мероприятия, такие как концерты, выставки, спортивные матчи и тому подобное.

Благодаря новой разработке путешественники теперь имеют возможность покупать билеты на различные мероприятия, в дополнение к бронированию авиабилетов.

Wizz Air представила Experiences – предлагаемые события / Скриншот с сайта Wizz Air

Широкий список включает мероприятия в более чем 65 странах, например Диснейленд, экскурсии в Лувр, дегустации пива в Праге и многое другое. Полный перечень доступных предложений можно найти на официальном сайте.

В Wizz Air обновили проездной

Авиакомпания Wizz Air в апреле 2024 года обновила Wizz Multipass. Пассажиры, которые его приобрели, имеют право путешествовать раз в месяц по фиксированной цене.

Сначала условия предусматривали, что пассажир может оплачивать подписку продолжительностью на 6 месяцев. Говорилось о международных рейсах из Польши или внутренних рейсах по территории Италии. Теперь срок подписки Wizz Multipass составляет до 12 месяцев.