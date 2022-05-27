В Варшаве заработал общедоступный бесплатный магазин

В польской столице появился первый общедоступный магазин, где можно взять вещи бесплатно. Детальнее о проекте рассказываем в нашем материале.

Что известно о концепции нового бесплатного магазина в Варшаве

Так, в районе Saska Kępa в Варшаве заработал бесплатный магазин Dzielnia. В нем жители столицы могут обмениваться всем необходимым: от предметов ежедневного обихода и одежды до книг и даже бытовой техники.

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Такой эко-майданчик расположен по адресу улица Березинская, 27A. Сюда каждый может принести свои вещи, которые больше не нужны, и взять что-нибудь из того, что в магазине оставили другие участники такой инициативы.



Бесплатный магазин Dzielnia / Фото Warszawa Nasze Miasto

График работы магазина Dzielnia

Рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота;

вторник, среда, четверг, пятница, суббота; Рабочие часы: в будние дни – с 17:00 до 20:00, а в субботу – с 12:00 до 16:00.

В рамках проекта "Podaj Dalej" бесплатные магазины в дальнейшем будут открываться и в других районах Варшавы. Инициаторами стали эко-активисты, желающие создать в столице Польши сеть площадок, продвигающих философию zero waste ("Ноль отходов") и совместное потребление.

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