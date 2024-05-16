Это влияет на выплаты: у украинцев все чаще проблемы с документами в популярной стране ЕС

Недавно украинские беженцы, проживающие в Эстонии, столкнулись с трудностями с документами. Все из-за того, что их разрешения на проживание не были своевременно продлены.

Для многих украинцев такие задержки означают остановки выплат и социальных услуг. Поэтому союз городов и волостей Эстонии принял меры, призвав Министерство внутренних дел ускорить эту процедуру.

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У украинцев в Эстонии возникли проблемы с документами

Союз городов и волостей Эстонии подтвердил, что многие органы местного самоуправления выразили обеспокоенность относительно статуса украинцев, которые вовремя подали заявления на продление вида на жительство в Департамент полиции и пограничной охраны (ДПП), но до сих пор не получили решения в ожидаемые сроки.

Так, беженцы, не имеющие действительного вида на жительство, не имеют права на получение государственных выплат и услуг от местных органов власти. Хотя выплаты поступят задним числом, для украинцев поддержка может быть единственным средством для существования.

В случае прекращения действия вида на жительство и выплаты помощи у человека может не оказаться источников средств к существованию, достаточных для достойной жизни,

– говорится в письме исполнительного директора союза городов и волостей.

В связи с окончанием срока действия разрешений на проживание работодатели также вынуждены прекращать трудовые отношения с беженцами. Это связано с тем, что закон больше не предусматривает оснований для продления трудового договора.

Кроме того, отсутствие вида на жительство влияет на доступ к государственной медицинской страховки и возможности посещать языковые курсы.

Что говорит власть?

В заявлении, опубликованном на сайте Департамента полиции и пограничной охраны, было обнаружено, что задержки в обработке заявлений о предоставлении временной защиты связаны с большим количеством поданных заявлений. Департамент также может продлить временную защиту в последний день действия вида на жительство или даже позже.

В результате, вида на жительство будут продлены задним числом и будут считаться действительными со следующего дня после окончания срока действия предыдущего вида на жительство.