В Польше женщина упорно отказывалась носить маску: ей выписали немалый штраф

Польский суд наказал гражданку, которая отказывалась одевать защитную маску в общественных местах. Женщину обязали заплатить 1,5 тысячи злотых штрафа.

Инцидент произошел в польском городе Бранево в Варминско-Мазурском воеводстве. Эта история продолжалась еще с осени 2021 года.

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Дело дошло до суда

Как рассказали полицейские, в начале ноября в одном из магазинов города они увидели женщину без защитной маски. Женщине выписали штраф, но она отказалась ему принимать, воспользовавшись своим законным правом.

Так что правоохранители начали готовить дело к передаче к рассмотрению суда. Нарушительницу вызвали на допрос. Впрочем, она не соблюдала правила и в отделении полиции – пришла туда тоже без маски.

Согласно решению суда, такое упрямство обойдется гражданке страны ей в 1 500 тысяч злотых – это около 10 500 гривен.

Отметим, что 1 000 злотых – это штраф за отсутствие защитной маски при покупках в магазине, а еще 500 – за аналогичное нарушение уже в отделении полиции.

Правоохранители призвали соблюдать ограничения

В полиции Варминско-Мазурского воеводства призывали соблюдать правила, введенные через пандемию коронавируса, и заботиться о здоровье – своем и близких. "Только от нас зависит, как долго будут оставаться в силе ограничения, относящиеся к COVID-19", – подчеркнули там.

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Источник: СНБО

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