В Нидерландах построят временное жилье для 762 украинских беженцев

В Нидерландах получили убежище около 65 тысяч украинцев. Большинство из них – женщины и дети.

В Нидерландах построят временное жилье для беженцев

Некоторым из них нужно временное жилье. Уже в ближайшее время такая возможность появится – в нидерландском городе Влардинген для украинских беженцев построят район, в котором будет временное жилье. Там смогут проживать 762 человека.

Читайте также В Варшаве выбрали лучшие здания города

Рядом с бизнес-парком во Влардингене будет построен жилой район для приема почти 800 украинских беженцев,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет временное жилье. Оно будет существовать около 3 – 5 лет.

Территория, на которой построят дома для украинцев / Google Streetview

В общей сложности будет построено 409 домов трех типов: одноместные, двухместные и трехместные. Они должны быть оборудованы всем необходимым.

В районе также хотят построить начальную школу, где будут преподавать учителя из Украины, а также медучреждение, где будет семейный врач и стоматолог. Кроме того, в планах есть надувной спортзал, детский сад и детские площадки.

Когда построят – пока неизвестно

В мае был представлен конкретный план: на свободном участке земли, рядом с заводом Unilever, должен быть построен новый жилой район для украинцев. Впрочем, когда именно начнется строительство, пока неизвестно. Однако власти города уже обратились в нидерландское правительство, чтобы привлечь на это средства.

Следует отметить, что в настоящее время во Влардингене официально зарегистрировано 200 украинцев: 100 находятся в приютах, еще 100 – гостит у местных жителей.

Может заинтересовать – Обращение Зеленского к парламенту Нидерландов: смотрите видео