В Чехии людям старше 100 лет выплачивают надбавку к пенсии: почему демографы бьют тревогу

В июне 2021 года Чешское управление социального обеспечения зарегистрировало 713 жителей республики старше 100 лет. Таким долгожителям страна выплачивает надбавки к ежемесячной пенсии в размере 2 000 крон.

Интересно, что среди всех тех, кто пережил столетие, 603 женщины и только 110 мужчин. Самая старшая пенсионерка живет в Праге и ей сейчас полных 109 лет.

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Демографы бьют тревогу

Согласно данным 2014 года, в Чехии проживало 700 пенсионеров, которым исполнилось 100 и больше лет. С одной стороны, увеличение количества свидетельствует о высоком уровне жизни, а с другой – демографы заявляют о старении нации.

Так, количество людей зрелого возраста с каждым годом растет, когда показатели рождаемости падают. В 2010 году статистическое управление республики фиксировало 32 771 пенсионера в возрасте 90 лет и старше, в 2015 – 53 508 человек, а в 2020 – уже 64 899.

По прогнозам демографов, в начале 2030 года в Чехии будет жить более 85 тысяч людей старше 90 лет, из них 1 835 – от 100 лет и старше. Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о необходимости не только пенсионной реформы, но и рассмотрения условий предоставления медицинских и социальных пособий.

Иначе, по словам демографов, Чехия не сможет справиться с проблемами всех категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке или лечении за счет государства.