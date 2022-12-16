Морозы и снегопады: туристов, собирающихся на праздники в Европу, предупредили о сильных холодах
Источник:SchengenVisaInfo.com
Путешественникам, планирующим посетить Северную и Западную Европу на зимние каникулы, рекомендуют быть готовыми к холоду. Поскольку многие страны охватили сильные морозы и снегопады.
Морозная погода уже начала вызывать сбои в путешествиях в некоторых странах Северной Европы, а некоторые аэропорты были вынуждены отменить рейсы. Великобритания является одной из стран, отменивших многие рейсы из-за низкой температуры.
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Туристов, собирающихся на праздники в Европу, предупредили о холодах
Другие страны, такие как Польша, Франция и Финляндия также ощущают перебои в путешествиях из-за низких температур.
В частности, метели на территории Польши привели к масштабным перебоям в транспортном сообщении. Учитывая угрозу снегопадов, Институт метеорологии Польши посоветовал гражданам быть осторожными, попадая в пострадавшие от сильного снега регионы.
Снежная Польша / Фото из твиттера @MeruBhaiya
Франция также пострадала от мороза, поэтому недавно правительство страны объявило предупреждение о снеге и гололедице, переведя в состояние повышенной готовности всего 28 департаментов. В течение недели во Франции ожидается в среднем от двух до пяти сантиметров снега по всей стране. По этой причине Meteo France заявил, что продолжение предупреждения будет всеобщим.
Строгие погодные условия затронули также Финляндию и другие скандинавские страны. В начале недели южные районы Финляндии пострадали от сильных ветров и снегопадов. Учитывая текущую ситуацию в стране, власти Хельсинки предостерегли автомобилистов от необязательных поездок.
Менеджер Fintraffic Санна Пийлинен также посоветовала всем быть осторожными и призвала соблюдать безопасную дистанцию за рулем и регулировать скорость в зависимости от погоды и дорожных условий.
Несмотря на то, что холодная погода охватила несколько частей страны, путешественники не лишились желания добраться до континента, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год.