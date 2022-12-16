Морозы и снегопады: туристов, собирающихся на праздники в Европу, предупредили о сильных холодах

Путешественникам, планирующим посетить Северную и Западную Европу на зимние каникулы, рекомендуют быть готовыми к холоду. Поскольку многие страны охватили сильные морозы и снегопады.

Морозная погода уже начала вызывать сбои в путешествиях в некоторых странах Северной Европы, а некоторые аэропорты были вынуждены отменить рейсы. Великобритания является одной из стран, отменивших многие рейсы из-за низкой температуры.

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Туристов, собирающихся на праздники в Европу, предупредили о холодах

Другие страны, такие как Польша, Франция и Финляндия также ощущают перебои в путешествиях из-за низких температур.

В частности, метели на территории Польши привели к масштабным перебоям в транспортном сообщении. Учитывая угрозу снегопадов, Институт метеорологии Польши посоветовал гражданам быть осторожными, попадая в пострадавшие от сильного снега регионы.



Снежная Польша / Фото из твиттера @MeruBhaiya​

Франция также пострадала от мороза, поэтому недавно правительство страны объявило предупреждение о снеге и гололедице, переведя в состояние повышенной готовности всего 28 департаментов. В течение недели во Франции ожидается в среднем от двух до пяти сантиметров снега по всей стране. По этой причине Meteo France заявил, что продолжение предупреждения будет всеобщим.