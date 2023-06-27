Выцарапал на Колизее свое имя: как накажут туриста-вандала

В Риме турист решил оставить на Колизее свое имя и имя своей невесты. Он выцарапал ключами инициалы прямо на стене античного амфитеатра.

Мужчина оставил надпись "Ivan+Haley 23" на одном из самых выдающихся исторических памятников современности. Более того, этот момент запечатлели другие туристы и, судя по настроению на видео, нарушитель был очень доволен своим "подвигом".

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Что грозит туристу

Возмутительный инцидент произошел 23 июня, другие туристы сняли акт вандализма на видео. Теперь мужчине грозит штраф в 15 000 евро или же до 5 лет за решеткой.

Турист ключами поцарапал стену Колизея, чтобы оставить инициалы: смотрите видео

Я считаю этот поступок недостойным и признаком большой бескультурности. Турист повредил одно из самых известных мест в мире, историческое наследие – Колизей, чтобы выцарапать имя своей невесты. Я надеюсь, что тот, кто это сделал, будет найден и наказан в соответствии с нашими законами,

– сказал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Кто был этот мужчина пока неизвестно. Его ищут правоохранители. Администрация Колизея подала жалобу, увидев опубликованное видео в соцсетях. Всего за первые шесть месяцев 2023 года уже есть четыре дела из-за повреждения известной римской арены.

Напомним, в этом году в Колизее построили стеклянный лифт для людей с инвалидностью. Теперь они смогут подняться на самые высокие этажи и насладиться панорамным видом. Строительство этого лифта длилось более 5 лет. Шахту установили таким образом, чтобы не вносить какие-либо изменения в старинное здание. Ведь Колизею уже более 2 000 лет.

– это грандиозное античное сооружение в Риме. Этот амфитеатр можно назвать символом Вечного города. В Римской империи на арене проводились гладиаторские бои и другие общественные мероприятия. В 2007 году Колизей признали одним из Семи Новых чудес света.