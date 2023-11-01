Вход в культовую мечеть в Стамбуле станет платным

Турецкие власти собираются сделать посещение Айя-Софии для туристов платным. Новые правила уже были утверждены.

Они начнут действовать с 15 января 2024 года. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным

С 15 января 2024 года Айя-София, культовый стамбульский собор, превратившийся в мечеть и музей, начнет взимать плату за вход.

Решение оправдывают "рекомендациями ЮНЕСКО по сохранению памятника". Из-за большого количества посетителей собор Святой Софии постоянно переполнен и медленно разрушается.

Власти надеются, что плата за вход уменьшит скопление людей. Деньги дополнительно пойдут на финансирование технического обслуживания и ремонта.

Что послужило причиной?

1500-летняя постройка, которая является одной из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей мира, свободна для входа с 2020 года, когда правительство Реджепа Тайипа Эрдогана сделало очень противоречивый шаг по превращению собора Святой Софии в мечеть с регулярными религиозными службами. Восемь с половиной десятилетий до этого здание было светским помещением.

Начиная с 2020 года, международное беспокойство этого места растет из-за перенаселенности, повреждения здания и сомнительного управления, когда речь заходит о сохранении уникального искусства и архитектуры, расположенных там.

ЮНЕСКО, которая в 1985 году включила собор Святой Софии в список всемирного наследия, почти сразу выразила обеспокоенность этим изменением. С тех пор археологи и историки бьют тревогу относительно тревожных доказательств вандализма на Императорских воротах 6-го века и повреждения мраморной плитки, как сообщается, вызвано очистными машинами.

Мечеть Айя-София в Стамбуле / Фото UnSplash

Еще одним источником беспокойства является износ, вызванный внезапным наплывом верующих, количество которых, по сообщениям, достигает 120 000 в день.

Ранее этой осенью выдающийся турецкий историк Ильбер Ортайли назвал все это пешеходное движение главной причиной того, что считает срочной потребностью закрыть и восстановить собор Святой Софии.

Если его не закрыть, он рухнет,

– сказал академик.

Но вместо того, чтобы закрыть внутреннее пространство собора Святой Софии, правительство введет "план управления посещением в соответствии с указаниями ЮНЕСКО". Основным компонентом этого плана станет новая плата за вход, размер которой еще не определен. Кроме платы, туристы будут использовать отдельный вход.

При этом гражданам Турции, которые идут в собор Святой Софии, чтобы придерживаться своей веры, не придется платить за вход в здание. Сейчас непонятно, смогут ли люди из других стран, желающих помолиться в мечети, воспользоваться бесплатным входом или, если на то пошло, как они будут доказывать свои мотивы.