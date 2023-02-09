Почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу в Польше: свежие данные

Украинские беженцы зарекомендовали себя за границей как трудолюбивые и сознательные члены общества. Большинство вынужденных мигрантов из Украины стремятся в Европе найти работу и обеспечивать себя самостоятельно.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, которое провели Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета. Следовательно, почти все беженцы из Украины трудоспособного возраста, которые изъявили желание работать в Польше, нашли работу, пишет 24 канал.

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Сколько украинских беженцев в Польше пошли на работу

По официальным данным, с начала великой российско-украинской войны около 1,5 миллиона украинцев получили статус временной защиты в Польше, открывающей, в частности, упрощенный доступ к рынку труда. Учитывая большое количество детей в этой группе (около 500 тысяч), эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу. Поскольку с 24 февраля 2022 года около 900 тысяч граждан Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях. Об этом сообщила польская министерша семьи и социальной политики Марлена Малонг.

Первый этап поддержки беженцев из Украины позади. Сейчас пришло время для дальнейших вызовов и действий по разумной дерегуляции трудового законодательства и правил проживания в Польше с точки зрения доступа мигрантов к общественным благам, децентрализации финансовой помощи для субъектов, помогающих беженцам из Украины, а также дальнейшей цифровизации процессов легализации для иностранцев, которые поддерживают польскую экономику и оказывают реальное влияние на рост ВВП Польши,

– сказал Рафал Мруз, операционный директор Миграционной платформы EWL.

Вместе с тем, более 80% беженцев заявляют, что планируют вернуться в Украину в долгосрочной или короткой перспективе. Среди тех, кто хочет остаться в Польше дольше, есть следующие группы работников: