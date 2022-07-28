Tripadvisor будет показывать данные о звездной классификации гостиниц: в каких странах

Самая большая в мире туристическая платформа Tripadvisor решила еще больше улучшить сервис. Теперь будет показывать официальные проверенные HotelStarsUnion данные о звездной классификации гостиниц.

Tripadvisor будет показывать данные о звездной классификации отелей

Таким образом, платформа будет точно гарантировать гостям правдивую оценку звездности. Эта функция будет действовать по отношению гостиниц в 18 странах – все они являются членами объединения.

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Так, начиная с июня 2022 года Tripadvisor ежедневно проверяет данные по классификации гостиниц.

Как отметили в пресс-службе, туристы, планирующие путешествие с помощью Tripadvisor, могут быть уверены, что количество звезд отеля присвоили только после его тщательной проверки по ряду критериев.

Это большой шаг к тому, чтобы путешественники могли принимать обоснованные решения по выбору жилья.

– сказал Маркус Лютте, президент объединения Hotelstars.

Какие страны входят в объединение

HotelStarsUnion – это европейская организация, которая занимается классификацией гостиниц на основе определенных критериев. Она стремится помочь посетителям сформировать мнение о репутации и качестве жилья во время бронирования.

Объединение содержит около 22 000 операторов по размещению в 18 странах, в том числе:

Австрии

Азербайджане

Бельгии

Чехии

Дании

Эстонии

Грузии

Германии

Венгрии

Латвии

Лихтенштейны

Литве

Люксембурге

Мальте

Нидерландах

Словении

Швеции

Швейцарии

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