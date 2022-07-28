Tripadvisor будет показывать данные о звездной классификации гостиниц: в каких странах
Источник:Tripadvisor
Самая большая в мире туристическая платформа Tripadvisor решила еще больше улучшить сервис. Теперь будет показывать официальные проверенные HotelStarsUnion данные о звездной классификации гостиниц.
Tripadvisor будет показывать данные о звездной классификации отелей
Таким образом, платформа будет точно гарантировать гостям правдивую оценку звездности. Эта функция будет действовать по отношению гостиниц в 18 странах – все они являются членами объединения.
Читайте также Как получить дополнительные 22 евро от сервиса денежных переводов
Так, начиная с июня 2022 года Tripadvisor ежедневно проверяет данные по классификации гостиниц.
Как отметили в пресс-службе, туристы, планирующие путешествие с помощью Tripadvisor, могут быть уверены, что количество звезд отеля присвоили только после его тщательной проверки по ряду критериев.
Это большой шаг к тому, чтобы путешественники могли принимать обоснованные решения по выбору жилья.
– сказал Маркус Лютте, президент объединения Hotelstars.
Какие страны входят в объединение
HotelStarsUnion – это европейская организация, которая занимается классификацией гостиниц на основе определенных критериев. Она стремится помочь посетителям сформировать мнение о репутации и качестве жилья во время бронирования.
Объединение содержит около 22 000 операторов по размещению в 18 странах, в том числе:
- Австрии
- Азербайджане
- Бельгии
- Чехии
- Дании
- Эстонии
- Грузии
- Германии
- Венгрии
- Латвии
- Лихтенштейны
- Литве
- Люксембурге
- Мальте
- Нидерландах
- Словении
- Швеции
- Швейцарии
Стоит внимания – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности: смотрите видео