Транспорт для украинцев в Португалии: что нужно знать

Украинцы в Португалии, как и во многих других странах, могут пользоваться бесплатными поездами. Также они могут арендовать автомобили.

Впрочем, есть одно условие – украинские права в Португалии будут действительны 185 дней. Рассказываем, что нужно знать об общественном транспорте и вождении на собственном авто.

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Бесплатные поезда в Португалии

Переселенцы из Украины могут бесплатно пользоваться CP-поездами (Comboios de Portugal) на территории Португалии.

Чтобы получить бесплатный проезд, следует показать в кассе или проводнику один из документов:

загранпаспорт

паспорт гражданина Украины

Платный общественный транспорт

Проезд в общественном транспорте в Португалии стоит от 1 евро. Междугородний транспорт обойдется дороже – от 3 евро, в зависимости от расстояния.

Кроме того, можно купить и проездные билеты в сутки, которые будут распространяться на весь транспорт (трамвай, метро и автобусы). К примеру, в Лиссабоне такой 6,4 евро.

На каждой португальской станции находятся автоматы и киоски, где можно легко приобрести билеты на общественный транспорт.

Украинские права в Португалии

В то же время, если вы прибыли на собственном автомобиле или арендовали его, то можете без проблем передвигаться по стране с украинскими правами.

Однако, в этом случае, нужно кое-что знать. Речь идет о сроке действия вашего водительского удостоверения в Португалии. Так, оно будет действительным в течение 185 дней после въезда в страну.

Аренда автомобилей в Португалии

Средняя стоимость горючего в стране 1,9 евро. Также стоит знать о парковке, которая платная, и делится на зоны и зависит от региона и города – час примерно 1 евро.

Автомобиль в аренду обойдется примерно от 1 400 гривен в сутки.

Следует заметить, что в стране не соблюдают строго все правила дорожного движения, поэтому будьте осторожны за рулем!