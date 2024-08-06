От Монблана во Франции откололись глыбы ледника: последствия ужасают

Массив Монблан во Французских Альпах считают одной из самых жутких локаций Европы. Хотя его красота ежегодно привлекает миллионы туристов.

Очередная катастрофа на Монблане произошла 5 августа. В районе Монблан-дю-Такуль откололись глыбы ледника. Это произошло на высоте примерно 4100 метров.

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Детали катастрофы

В момент катастрофы обвалилась масса льда, снега и щебня. В эпицентре опасности находились сразу 15 альпинистов. К сожалению, один человек погиб, еще 4 – пострадали. Деталей об их состоянии пока не раскрывают.

Сейчас исследуют причину явления. По состоянию на 6 августа предполагают, что серак (вертикальное ледовое образование) упал из-за естественных обстоятельств. Альпинистов призывают соблюдать все правила безопасности и не рисковать своими жизнями.

Красота Монблана равна его опасности / Unsplash

Кроме того, туристов просят пока отложить свои путешествия. По меньшей мере – к выводу о причинах падения. В то же время отмечают, что на Монблане – всегда довольно опасно. Не зря локацию называют самой жуткой в Европе.

В целом ученые бьют тревогу из-за ситуации в Альпах. Одни из самых красивых гор мира стремительно теряют свои ледники. Причина – глобальное потепление. Замечают, что лет через сто Альпы будет не узнать.