Тест на коронавирус в Польше: где можно сделать бесплатно

С сегодняшнего дня, с 27 января, жители республики смогут бесплатно сделать антигенный тест на COVID-19 в польских аптеках. Направление от врача при этом необязательно.

В Минздраве отметили, что результаты сделанных в аптеках тестирований будут отображаться в COVID-сертификатах европейского образца на 48 часов. Следовательно, с ними можно будет путешествовать в те страны, которые требуют негативных тестов у путешественников, прибывающих из-за границы.

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Что известно о бесплатном тестировании на коронавирус в польских аптеках

Акцию спонсирует Национальный фонд здоровья Польши (NFZ). Сделать бесплатный тест на коронавирус можно будет только в тех аптеках, которые смогут обеспечить соблюдение стандартных требований гарантии безопасности. Прежде всего, речь идет о том, что аптека должна иметь отдельное помещение для осуществления тестирования. Такими аптеками, скорее всего, станут те, где проводят вакцинирование против COVID-19. Таких мест в Польше сегодня около 1,3 тысячи.

Антигенные тесты на COVID-19 будут выполняться фармацевтами, прошедшими специальный онлайн-курс подготовки. На месте нужно будет заполнить краткую анкету. Направления от врача не понадобится.

Результаты антигенных тестов на коронавирус будут приходить в SMS-сообщениях на телефоны посетителей. Кроме того, они будут внесены в базу данных, чтобы они были доступны в электронных кабинетах пациентов (Internetowe Konto Pacjenta).

Следует заметить, что человек, получивший положительный результат теста, обязан самоизолироваться. Через 10 дней с момента получения подтверждения заражения вирусом он сможет оформить специальный "зеленый сертификат", который позволит избежать некоторых ограничений, но будет признаваться только в Польше.

COVID-19 в Польше

Напомним, что за время пандемии в Польше коронавирус подхватили 4,64 миллиона жителей.

Умерли от осложнений, вызванных вирусом, 104 тысяч человек.

Вакцинировано 57% населения. Всего было введено 51 миллион доз препаратов вакцин.

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