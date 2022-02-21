Тест на алкоголь: в Польше работодатели хотят проверять сотрудников

В Польше обсуждают возможность предоставления работодателям права проверять сотрудников на трезвость. Соответствующий законопроект подало Министерство семьи и социальной политики.

Так, в Трудовой кодекс и некоторые другие акты (UD 318) Министерства труда и социальной политики могут внести изменения. Авторы предложения ожидают, что будет урегулирован контроль сотрудников на содержание алкоголя и наркотиков.

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Подробности

Вопрос крайне актуален для работодателей, ведь сейчас невозможно установить, находится ли сотрудник под влиянием вышеупомянутых веществ. Прежде всего, алкоголь и наркотики:

меняют сознание, а потому негативно влияют на психофизические способности;

создают риск для здоровья и жизни не только работника, но и его коллег и третьих лиц;

нетрезвый работник может повредить или уничтожить имущество, а это серьезные финансовые потери для работодателя.

Как это будет происходить

Специалисты рассмотрят предложение и разработают положение, предусматривающее способ и периодичность проведения тестов. Отмечается, что процедура будет определяться индивидуально для каждой отрасли.