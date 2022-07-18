Тбилиси прекращает программу обеспечения жильем украинских беженцев

Грузия стала одной из стран, которые приняли немало украинских беженцев. Там они нашли временное убежище.

Тбилиси перестанет предоставлять жилье беженцам из Украины

Большинство украинцев прибывают в столицу Грузии – Тбилиси. В рамках программы уже было принято более 5 100 человек – их размещали в разных гостиницах с трехразовым питанием. Впрочем, Тбилиси решило свернуть программу обеспечения беженцев из Украины жильем.

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Так, она перестанет действовать уже с 31 июля 2022 года. Поскольку эта программа была начата мэрией Тбилиси в марте этого года и имела определенный срок – до 1 августа. Городские власти не продолжили программу. Поэтому украинским беженцам больше не будут предоставлять жилье в Тбилиси.

Исходя из этого, 31 июля 2022 года мэрия Тбилиси приостановит действующую программу,

– отмечается в сообщении мэрии.

Также сообщается, что украинские беженцы с 15 июля будут ежемесячно получать пособие. Оно определено в размере 300 лари (около 100 долларов) на семью и 45 лари (16 долларов) на человека дополнительно. Кроме того, международные организации рассматривают пакет помощи в размере 235 лари (80 долларов) на человека.

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