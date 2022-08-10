Украинцы запустили в Польше благотворительный сайт, где беженцы могут найти для себя нужные вещи

Граждане Украины, которые из-за войны оказались в Польше, и в дальнейшем нуждаются в материальной помощи. А новый украинский стартап как раз направлен удовлетворить часть таких потребностей наших беженцев за границей.

Речь идет о стартапе Lalafo, который одноименная украинская компания запустила в Польше. Основная миссия хорошей инициативы – "улучшить процесс приобретения и распределения материальной помощи беженцам".

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Перед созданием онлайн-платформы специалисты провели опрос и выяснили, что беженцы из Украины и дальше нуждаются не только в одежде, но и в предметах домашнего обихода или пищи. Поскольку еще не всем вынужденно переселенным удалось найти работу в Польше и обеспечивать себя самостоятельно.

Поэтому украинцы запустили сайт lalafo.pl, где украинцы могут бесплатно получить нужные вещи: здесь есть от одежды и детских принадлежностей до товаров для дома и электроники и даже зоотоваров.

Работники Lalafo сортируют, фотографируют, описывают и размещают вещи на сайте, а получить все необходимое могут только люди, прибывшие в Польшу после 24 февраля.



Стартап Lalafo / Фото lalafo