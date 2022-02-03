StandWithUkraine: диаспора анонсировала ряд акций в США из-за агрессии Кремля

Украинцы, живущие в США, выйдут на улицы страны, чтобы выразить солидарность со своей родиной. Таким образом, они хотят привлечь внимание американцев к угрозе нового вторжения России.

Большинство из анонсированных диаспорой акций состоятся 6 февраля с названиєм StandWithUkraine, сообщает 24 канал. В каких городах США пройдут мирные демонстрации – читайте дальше.

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Санта-Моника, Калифорния

Акция намечена на субботу, 5 февраля. Небезразличные украинцы соберутся в 12:00 у пирса Santa Monica Pier. Там они будут находиться до 14:00 по местному времени. Далее – сформируют автоколонну с флагами и отправятся в Голливуд.

Украина, мы вместе, мы едины, мы прилагаем усилия для поддержки и развития нашей родины! Россия, мы не один народ, цветов не будет,

– подчеркнули организаторы.

Лос-Анджелес, Калифорния

Украинцы Лос-Анджелеса встретятся 6 февраля в 13:00 возле Wilshire Federal Building. Организаторы мероприятия планируют выразить протест из-за агрессии Кремля против Украины и привлечь внимание мировых лидеров к возможной угрозе глобального военного конфликта в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Сан-Диего, Калифорния

Демонстрация состоится и в городе Сан-Диего. Начало – 6 февраля в 14:00, место сбора – музей искусств в парке Бальбоа. Украинцев просят приобщиться к акции, направленной на противостояние угрозе российской агрессии против Украины. Тех, кто намерен посетить мероприятие, призвали взять украинские флаги, вышиванки и плакаты.

Сан-Антонио, Техас

В американском Сан-Антонио акция начнется в 14:00, также 6 февраля. Украинцы выйдут на мирную демонстрацию в самом центре города – по адресу 115 North Main Avenue. "Единение – это наша сила", – говорится в описании мероприятия на его фейсбук-странице.

Сан-Франциско, Калифорния

Украинцев, живущих в Сан-Франциско, призывают 6 февраля в 13.00 прийти в Ferry Building. Все для того, чтобы выразить солидарность с Украиной как суверенным государством, несущим полную ответственность за свое будущее и имеющее "европейскую судьбу". Организаторы надеются увеличить поддержку родины среди чиновников и бизнесменов в США.

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