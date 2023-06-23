США выделят более 8 миллионов долларов на помощь украинцам в одной из стран ЕС

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Эти 8,2 миллиона являются частью помощи более чем в 107 миллионов долларов, которые США предоставят европейским странам, приютившим украинцев.

Это финансирование международных организаций, работающих на поддержку украинских беженцев в Чехии, демонстрирует жесткую поддержку США наших чешских союзников, когда мы вместе отвечаем на неоправданную войну России,

– сказал посол Биджан Сабет.

Деньги распределят в:

Международная организация по миграции: 1 миллион 400 тысяч долларов;

Детскому фонду ООН: 3 миллиона 300 тысяч долларов;

Верховному комиссару ООН по делам беженцев: 1 миллион 500 тысяч долларов;

Всемирной организации здравоохранения: 2 миллиона долларов.

В Германии ввели новую финансовую помощь для украинцев

Беженцы из Украины в Германии могут претендовать на получение нового пособия. Общая сумма денежной поддержки может достигать 9 000 гривен.

Основная цель нового вида финансовой поддержки – помочь беженцам найти работу и улучшить свою профессиональную квалификацию. Поэтому сейчас центры занятости будут выплачивать украинцам дополнительно 150 евро вместе с курсами повышения квалификации. В то же время, общая сумма помощи будет составлять 225 евро.

Где в мире приютили больше всего украинцев

Российское вторжение спровоцировало величайшую волну беженцев со времен Второй мировой. Украинцы пережили ужасный акт агрессии врага, но при этом ощутили мощную поддержку дружественных стран. По данным ООН, количество украинцев, которые вынуждены были уехать за границу, превышает 8,2 миллиона человек. Из них временная защита в европейских странах получила почти 6 миллионов.