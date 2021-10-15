В США собрали более 7 тысяч долларов для украинских военных на благотворительном концерте

В Вашингтоне состоялся концерт виртуоза-бандуриста Тараса Яницкого. Музыкант и организаторы события пытались привлечь внимание к украинской тематике, в частности вспомнить о роли военных в становлении современной Украины.

Организатором мероприятия стала благотворительная организация US Ukrainian Activists. Поддержали концерт Посольство Украины в США и Украинский дом (Ukraine House) в Вашингтоне.

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Подробнее о сборе средств для военных

На благотворительном концерте Тараса Яницкого удалось собрать более 7,3 тысячи долларов для украинского волонтерского медбатальйону "Госпитальеры", который занимается лечением и реабилитацией раненых украинских воинов, и 143-го Центра разминирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общая сумма взносов составила более 9,3 тысячи долларов. Но из этой суммы были вычтены организационные расходы.

Мы искренне благодарны Тарасу Яницкому, удивительном виртуозу-бандуристу, который согласился поделиться своим талантом, чтобы поддержать Украину во время своего первого выступления в Вашингтоне в недавно открытом украинском доме,

– высказалась Надежда Шапоринськая, президент US Ukrainian Activists.

Интересно, что взнос в размере 5,25 тысячи долларов сделал благодетель, пожелавший остаться анонимом. Именно эту сумму и пришлют на счет медбатальйону "Госпитальеры". Остальные средства, около 2 тысячи долларов, будут направлены на нужды 143-го Центра разминирования (воинской части А2641). Это кинологическое подразделение, которое занимается выявлением взрывчатых веществ, патрулированием и охраной периметра.

В Вашингтоне выступил бандурист-виртуоз Тарас Яницкий / Фото US Ukrainian Activists

В Вашингтоне состоялся благотворительный концерт для поддержки украинских военных / Фото US Ukrainian Activists