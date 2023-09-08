Американцы предлагают отмыть Статую Свободы до ее первоначального цвета

Культовый символ Соединенных Штатов – Статуя Свободы – сейчас имеет характерный зеленый оттенок. Но какого цвета она была, когда ее подарила Франция в 1885 году?

Статуя Свободы – символ демократии, гордо возвышающийся на Острове Свободы в Нью-Йоркской гавани. И американцы, и туристы уже визуально привыкли к ее зеленоватому оттенку. Но сейчас появилась идея вернуть ей первоначальный цвет. Действительно ли американцы собираются отмыть Статую Свободы – читайте дальше.

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Какого цвета Статуя Свободы на самом деле

Статуя Свободы – женщина, уверенно держащая факел в правой руке, а в левой – табличку с датой принятия американской Декларации независимости. У нее на голове – корона, украшенная семью шипами. Когда ее подарила Франция в 1885 году, этот знаменитый памятник не имел своего нынешнего яркого цвета. Выразительный зеленый оттенок стал результатом химической реакции.

Первоначально статуя был медного цвета. В первые десятилетия своего пребывания в Нью-Йорке она его сохраняла. Но потом цвет изменился: сначала стал темно-коричневым. А с годами Статуя Свободы покрылась характерным сине-зеленым налетом от осадков и воды в гавани.

Почему Статуя Свободы зеленая: смотрите видео с объяснением

Идея вернуть статуе оригинальный медный оттенок стала достаточно популярной в соцсети X (бывший Twitter). Но предыдущие подобные попытки не удались: общественность выступила против. Ведь американцы уже привыкли к тому, как выглядит их культовый символ сейчас.

Стоит отметить, если даже удастся отчистить огромную статую до ее первоначального состояния, химическая реакция со временем повторится и Статуя Свободы снова изменит цвет.