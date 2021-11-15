Сравнение зарплат: сколько зарабатывает официант в Польше и других странах Европы

После отмены локдауна и относительного ослабления карантинных ограничений на европейском рынке востребованными стали работники гастрономии. Речь идет об официантах, поварах и рабочих кухни.

Какую зарплату предлагают официантам в разных странах Европы – читайте дальше.

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Что стоит знать о работе официанта за границей

Независимо от страны трудоустройства, обязанности официанта будут достаточно схожими:

обслуживание клиентов;

уборка помещений;

подача еды и напитков;

расчет клиентов.

На первый взгляд работа официанта кажется не слишком сложной. Но когда мы говорим об обслуживании нескольких или даже десятков гостей, дело обстоит несколько иначе. Кроме того, робота предусматривает непосредственное общение с людьми, и этот процесс определенным образом требует много терпения и понимания.

От чего зависит заработок

Прежде всего, заработок зависит от локализации. Подразумевается не только город или страна, но и район (например, центр или окраина). Больше всего на зарплату официанта влияют чаевые.

Уровень цен в ресторане изначально определяет тип клиента, который, скорее всего, посетит ресторан. Чем дороже цены в меню, тем больше шансов, что официант получит большие чаевые.

Следует заметить, что в некоторых странах, например в Бельгии и Франции, чаевые включены в счет. В таком случае чаевые либо получит только официант, обслуживающий клиента, либо сумма делится между всеми работниками ресторана. Решение остается за работодателем.

Сколько зарабатывает официант в Польше и Европе

Как отмечает Europa jobs, в Польше официант зарабатывает в среднем около 3050 злотых (657 евро) брутто, то есть без вычета налогов. В Германии официант зарабатывает примерно 2000 – 2500 евро брутто. Приблизительно столько же предлагают во Франции и Нидерландах.



Почасовые ставки в гастрономии / Фото Europa jobs