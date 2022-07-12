Список дел, которые следует решить за границей перед возвращением в Украину

По данным ООН, с начала полномасштабной российско-украинской войны в Украину вернулись более 3 миллионов граждан. И украинцы все чаще уезжают домой, покидая страны Европы.

Так как же быть в том случае, когда вы решили вернуться в родной дом из-за границы? Есть список дел, которые нужно завершить перед тем, как уезжать. Рассмотрим алгоритм действий на примере Польши.

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Что нужно сделать в Польше перед возвращением домой

Закройте счета в польских банках.

Сообщите об увольнении работодателю. Особенно если вы оформлены на работу официально.

Если вы получали помощь от MOPS (например zasiłek rodzinny, paczka+ и т.д.), следует проинформировать, что выезжаете из страны. Сообщить можно либо лично, либо письмом по почте или e-mail.

Проинформируйте ZUS о прекращении выплаты 500+. Это можно сделать в личном кабинете.

Предупредите руководство школы или садика, чтобы ребенка вычеркнули из списков.

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