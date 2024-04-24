Сначала накрутили цены на Олимпиаду, а теперь спускают: что происходит с отелями Парижа

Еще в конце 2023 года был замечен рост цен в гостиницах Парижа в преддверии предстоящих Олимпийских игр, которые состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Эта тенденция также наблюдалась в общественном транспорте и туристических услугах города.

Неожиданно парижские отельеры столкнулись со значительным падением количества бронирований всего за 3 месяца до начала Олимпиады. Имея лишь половину заполненных номеров, жадные владельцы отелей были вынуждены снизить цены, чтобы привлечь клиентов.

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Отели Парижа взвинтили цены и остались без клиентов

Согласно данным, предоставленными аналитиком гостиничного рынка Lighthouse, стоимость ночлега во время Олимпиады последовательно снижается. Данные свидетельствуют о снижении с более 800 евро в сентябре прошлого года до менее чем 500 евро сейчас. Только за последние 30 дней цены в трехзвездочных отелях упали на 9%, четырехзвездочных – на 8%, а пятизвездочных – на 6%.

Текущая заполняемость рынка продолжает колебаться в районе 50%, как и было в течение некоторого времени,

– отметил представитель Lighthouse.

Ранее чиновники туристической отрасли Парижа прогнозировали, что во время Игр уровень заполняемости отелей будет колебаться от 60% до 70%. Этот прогноз контрастирует с июлем 2023 года, когда средний уровень заполняемости отелей достиг 91%.

По данным Lighthouse, общие цены на отели в Париже во время Олимпийских игр, по-прежнему, все еще на 95% выше, чем в другие периоды 2024 года.

День закрытия Игр 2024 года является самой дорогой датой для проживания. 4 августа 2024 года средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле будет составлять потрясающие в среднем 1 566 евро.