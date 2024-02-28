Чтобы не переплачивать за еду в аэропорту: какие продукты можно перевозить в ручной клади
Источник:The Sun
Путешественники часто жалуются, что в аэропортах существенно завышены цены на еду. Даже кофе и круассан будут стоить кругленькую сумму. Поэтому люди стараются взять обед с собой. Однако не все продукты можно перевозить в ручной клади.
Кроме того, очень часто путешественники хотят взять с собой вкусные сувениры. Чтобы не было разочарований, нужно заранее узнать, что можно перевозить.
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Какие продукты можно перевозить в ручной клади
В частности, зеленый свет большинство аэропортов дают на перевозку печенья, сэндвичей, фруктов и овощей. Однако стоит ознакомиться, не запрещают ли таможенные правила конкретной страны их ввоз.
К ряду продуктов сотрудники безопасности аэропорта относятся как к жидкостям. Говорится, о джеме, хумусе, сиропах, меде, гуакамоле, йогуртах, супах, соусах. Согласно требованиям, их следует поместить в прозрачный герметичный пластиковый пакет емкостью не более литра (размер примерно 20 на 20 сантиметров). Объем не должен превышать 100 миллилитров. Однако если сделать сэндвич и намазать на хлеб масло, хумус или джем, его позволят пронести.Заметьте! Кроме того, в аэропорту пассажирам советуют перед прохождением через службу безопасности достать еду из сумки и положить ее. Это ускорит процесс контроля.
Также пассажиры с детьми до 2 лет могут взять в ручную кладь:
- детское молоко;
- стерилизованную воду;
- детское питание (в форме жидкости, геля или пасты).