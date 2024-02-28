Чтобы не переплачивать за еду в аэропорту: какие продукты можно перевозить в ручной клади

Путешественники часто жалуются, что в аэропортах существенно завышены цены на еду. Даже кофе и круассан будут стоить кругленькую сумму. Поэтому люди стараются взять обед с собой. Однако не все продукты можно перевозить в ручной клади.

Кроме того, очень часто путешественники хотят взять с собой вкусные сувениры. Чтобы не было разочарований, нужно заранее узнать, что можно перевозить.

Обратите внимание Есть у каждого, а забыть – легко: что надо взять с собой в любую поездку

Какие продукты можно перевозить в ручной клади

В частности, зеленый свет большинство аэропортов дают на перевозку печенья, сэндвичей, фруктов и овощей. Однако стоит ознакомиться, не запрещают ли таможенные правила конкретной страны их ввоз.

К ряду продуктов сотрудники безопасности аэропорта относятся как к жидкостям. Говорится, о джеме, хумусе, сиропах, меде, гуакамоле, йогуртах, супах, соусах. Согласно требованиям, их следует поместить в прозрачный герметичный пластиковый пакет емкостью не более литра (размер примерно 20 на 20 сантиметров). Объем не должен превышать 100 миллилитров. Однако если сделать сэндвич и намазать на хлеб масло, хумус или джем, его позволят пронести.

Кроме того, в аэропорту пассажирам советуют перед прохождением через службу безопасности достать еду из сумки и положить ее. Это ускорит процесс контроля.

Также пассажиры с детьми до 2 лет могут взять в ручную кладь: