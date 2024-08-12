"Ни за что не вернусь": соло-путешественница назвала 5 мест, о которых ей хочется поскорее забыть

Путешественники возвращаются из путешествий с широким спектром впечатлений, причем некоторые места вызывают желание вернуться, тогда как другие хочется поскорее забыть. И все зависит от индивидуальных критериев оценивания каждого туриста.

Тревел-блогер Andrea BoldBody, известная своими самостоятельными приключениями на TikTok, определила 5 туристических направлений, которые она не хотела бы больше посещать. Основным вопросом, который беспокоит ее в этих городах, она назвала безопасность.

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Соло-путешественница назвала 5 мест, куда "ни за что не вернется"

Сан-Сальвадор, Сальвадор

Насильственные преступления, угоны автомобилей и ограбления, по-прежнему, остаются огромной проблемой в столице этой страны в Центральной Америке. Были отдельные нападения на туристов, включая ограбления, угоном автомобилей и жестокими нападениями.

Саму Андреу чуть не похитили двое мужчин, которые были строителями – оба схватили ее за руки и потащили в свой грузовик. К счастью, поблизости в ресторане люди услышали крики и вышли.

При этом в Сан-Сальвадоре районы Санта-Элена, Сан-Бенито и Макилишуат имеют лучшую безопасность, как и большинство крупных торговых центров.

Кей-Колкер, Белиз

Этот живописный карибский остров может похвастаться потрясающими коралловыми рифами и белыми песчаными пляжами, но девушки-туристки нередко рискуют напороться там на агрессивных мужчин.

Мне пришлось распылить перцовый баллончик на мужчину, который буквально прикасался ко мне, прикасался ко мне физически, просто, чтобы заставить меня зайти в его ресторан,

– пожаловалась Андреа.

Картахена, Колумбия

Колумбийский город-крепость Картахена является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из крупнейших туристических мест Колумбии. Однако, Андреа утверждает, что она увидела его в совершенно другом свете, путешествуя в одиночку.

Безопасность в названых местах на низком уровне: смотрите видео

Париж, Франция

Андреа говорит, что ее дважды пытались ограбить в метро французской столицы. Также ее предупредили о карманниках и посоветовали не выходить на улицу ночью одной.

Манила, Филиппины

Девушка говорит, что персонал ее отеля в финансовом районе Манилы не позволял ей выходить на улицу, чтобы снять наличные в банкомате, советовал носить больше одежды и избегать ношения маек.

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