Союз украинок Америки передал стипендию 98-летней связной Романа Шухевича

Львовянка Дарья Гусяк была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Союз украинок Америки решил наградить 98-летнюю женщину стипендией за ее заслуги перед Украиной.

За свою националистическую деятельность Дарья Гусяк провела в ссылке 25 лет. Освободившись из лагерей, связной Шухевича запретили проживать во Львовской области, и только в 1995 году она вернулась на родную землю, в город Льва.

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Украинку наградили стипендией

Недавно Дарье Гусяк исполнилось 98 лет. По словам главы Союза украинок Америки Ористлавы Сидорчук, бывшая связная Шухевича до сих пор активно следит за всеми политическими процессами и болеет за судьбу Украины.

Знаете, я никогда не жалела о том, чем занималась. Даже мысли такой не допускала,

– поделилась именинница.

Чем занимается Союз украинок Америки Союз украинок Америки (СУА или UNWLA) – организация, основанная в 1925 году в Нью-Йорке. Цель объединения – взращивание украинского сознания, организация образовательного и воспитательного труда, участие в женском движении и помощь родному краю.

Добавим, что в Союзе украинок Америки недавно призвали диаспору к консолидации усилий против российской агрессии. В частности, представителей Украины за границей попросили обратиться к правительствам стран с просьбой защитить Украину в рамках международного права, а также усилить санкционное давление против России.

Союз украинок Америки поздравил связную Шухевича с Днем рождения стипендией / Фото с фейсбук-страницы Ористлавы Сидорчук