Есть у каждого, а забыть – легко: что надо взять с собой в любую поездку
Источник:Express
Собираться в путешествие – одно из самых приятных занятий в мире. В то же время испортить процесс могут мысли: "а что еще взять, чтобы не ошибиться?".
Авиакомпании увеличивают допустимый вес багажа, чтобы люди смогли взять все милые сердцу вещи, а также – позаботиться о своем комфорте. Упаковать можно все, что хочется. Однако важно не забывать вещи, которые существенно облегчат любое путешествие.
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Что необходимо взять с собой в путешествие
Must have в путешествии – пакетики чая. Они понадобятся везде: в гостиничном номере, на арендованной квартире, во время поездки на поезде или автомобиле.
Также в топе вещей, которые стоит взять в путешествие:
- Кофе;
- Тапочки;
- Ватные палочки и ватные диски;
- Дополнительную зубную щетку;
- Зубную пасту;
- Подушку;
- Зонтик;
- Дорожный утюг;
- Аварийный швейный набор.
Чемоданчик какого цвета нельзя брать в путешествие
Также ранее эксперт по вопросам безопасности в путешествиях рассказал, что в путешествие нельзя брать черные чемоданчики. Все потому, что их – легче всего потерять. А если все-таки удастся найти, то – труднее всего идентифицировать. Кроме того, не стоит покупать слишком яркие чемоданчики с яркими принтами. Они могут привлечь воров, которые, к сожалению, часто бывают в аэропортах и на вокзалах.