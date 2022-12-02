"Киев" – в десятке самых популярных слов в Японии за 2022 год

В 2022 году Украина на слуху во всем мире. А слово "Киев" вообще попало в ТОП-10 популярных слов в Японии.

"Киев" – одно из самых популярных слов в Японии

Все началось с конца марта, когда в Японии, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, было принято решение писать название украинской столицы "Киев". Эта новость разлетелась местными СМИ и в соцсетях. По этому поисковому запросу также отображалась информация в Японии об освобождении Киевской области и о зверствах оккупантов в Буче, где были найдены более 400 тел мирных жителей.

Читайте также Как адаптироваться за границей: советы и лайфхаки от Владислава, более 5 лет живущего в Польше

Тогда название украинской столицы "Киев" запечатлелось как слово, которое ассоциируется с жестокостью войны,

– отметили авторы рейтинга.

Какие еще слова попали в ТОП-10

Кроме слова "Киу" (Киев), в 2022 году вошли слова "Мураками-сама" (известный бейсболист), "куцуне-дансу" (танец-лиса), "государственные похороны" (речь идет о похоронах бывшего премьера страны Шиндзо Абе), "падение иены", "темаэдоры" (просьба при покупках выбирать продукты, в которых вскоре истекает срок годности) "сиран кедо" (используется в конце предложений, чтобы избежать категорических утверждений).

В Японии с 1984 года выбирают десять новых трендовых слов, ставших известными в обществе и широко употребляемыми в течение года.