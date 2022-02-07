Словакия, Украина, Россия: какие страны нравятся жителям Чехии, а какие они недолюбливают

Центр изучения общественного мнения Чехии провел опрос среди жителей республики. У чехов спросили, какие страны им больше всего симпатизируют, а какие они наоборот – недолюбливают.

Всего в опросе приняли участие 874 гражданина Чехии в возрасте от 15 лет. Респондентов попросили дать оценку от одного до пяти 13 выбранным странам, где 1 – государство им очень нравится, а 5 – вообще не нравится.

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Какие страны нравятся чехам

Опрос показал, что самые теплые отношения у чехов со Словакией – она лидирует в рейтинге с большим отрывом от других стран уже несколько лет. Около 88% респондентов выразили симпатию соседней республике, поставив оценку 1 или 2.

Второе место заняла Австрия – сумма положительных оценок составила 80% всех ответов. Чехам также большей частью нравятся:

Венгрия;

Польша;

Германия;

США.

В основном положительно жители Чехии относятся к Украине – индекс оказался выше нейтрального. Схожие показатели получил также Израиль. При этом преимущественную антипатию чехи высказали таким странам:

Турция;

Россия ;

; Китай.

Последние три страны получили общий индекс меньше нейтрального – от 3 и ниже.