Сладкая эмиграция: как украинец развивает пасеку в США

Игорь Пилипенко с семьей более двадцати лет живет в штате Пенсильвания. Мужчина является преподавателем и ученым. Но делом своей жизни называет пчеловодство.

Хобби Игоря разделяет и его жена Елена. Они вместе исследуют передовые технологии изготовления меда и делятся знаниями о том, как отличается производство этого вкусного и полезного продукта в Америке и Украине.

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Как украинец начал мастерить ульи в США

Игорь Пилипенко признается, что пчелами интересуется всю жизнь. Любовь к этому делу ему привил в детстве дедушка. Мужчина рассказывает, что часами мог смотреть, как летают и приносят мед пчелы, когда еще жил в Харькове.

Первый улей Игорь заводил с осторожностью. Сначала тщательно изучал теорию: ознакомился с работами ведущих украинских пчеловодов, понял, какие именно технологии подходят для пчеловодства в США. Мужчина шутит, что ждал бы так до пенсии, если бы не инициативность его жены. Женщина нашла объявление в Интернете о том, что один фермер неподалеку ищет пасечника.

Здесь фермеры приглашают пасечников с ульями к себе для лучшего опыления культур. Мы поехали к нему. Это было действительно интервью. Было видно, что я в него не первый пасечник. Он смотрел, потяну ли я, надолго ли это у меня, ведь я только начал,

– вспоминает Игорь.

Для начала Игорь завел семь пчелиных семей. В конце сезона получил не только мед, но и значительное пополнение в полосатой семье. Количество ульев постепенно достигло двадцати. Украинец отмечает, что никогда не забудет первую зиму своих подопечных. Говорит, волновался, все ли выживут.

Украинец развивает пасеку в США / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Жена пасечника из Украины разделяет его хобби / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Следующей весной украинская пара присмотрела хорошую местность у виноградника и небольшого винзавода вблизи акаций и лип. Это место выглядело очень благоприятным для разведения пчел. Поэтому Игорь и Елена разместили там несколько ульев.

Руководительница винного завода не была против. Говорит, даже не представляла, насколько пчелы полезны для виноградников. Ранее осы ели виноград, а с тех пор как на территории появились пчелы, вредители исчезли. В дополнение женщина еще и очень полюбила вкус меда, изготовленного украинцами, хотя раньше мед ей не нравился вообще.

Теперь я уже понимаю почему. Потому что это ненастоящий мед. А сейчас этот настоящий мед, как благословение для нас,

– рассказывает руководитель винного завода.

Теперь многие клиенты винного завода приезжают, в том числе и за домашним медом Игоря и Елены.

Игорь Пилипенко с женой продают мед собственного производства / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Украинцы в США продают мед собственного производства / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Жена Игоря Пилипенко украшает ульи петриковской росписью / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Чем пчеловодство в Украине отличается от пчеловодства в Америке

Игорь Пилипенко утверждает, что американское и украинское пчеловодство очень отличается. В США пчел разводят в промышленных масштабах для опыления культур. Поэтому мед не является главной целью американского пчеловодства. А еще на этих пасеках используются антибиотики.

В Украине, наоборот, пасечники зарабатывают именно на продуктах пчеловодства. Поэтому пчел разводят в первую очередь ради меда.

Есть разница и в сезонности сбора меда. В США сезон короткий: заканчивается в начале лета. В Украине же – мед качают практически все лето. Кроме цветов, липы и акации, в Украине еще много подсолнечника. В Америке, говорит Игорь, этого нет. Там сеют кукурузу и сою, а это – не медоносы.

Сезон сбора меда в Украине длится дольше, чем в Америке / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Медовый бизнес

Украинец из своих 60 ульев за сезон качает более тонны меда. Имеет постоянных клиентов. Однако, признается, что деньги для него в этом деле не главное. Самое важное – вкус настоящего меда.

Один из моих лучших воспоминаний детства – это как дедушка качал первый мед, собирал внуков. И мы этот мед ели с молоком. В этом году, когда я качал свой первый мед, я собрал всех своих внуков, у меня их трое, и они ели мед. Вот для чего это нам,

– делится пасечник.

Игорь Пилипенко угощает внуков первым медовым урожаем / Фото фейсбук Игоря Пилипенко

Практически все свободное от работы время мужчина проводит на пасеке. Он хорошо знает поведение пчел. Например, объясняет, почему пчеловоды никогда не идут к пчелам в темном костюме. Как выяснилось, темный цвет для пчел является сигналом об опасности, потому что напоминает им главного врага – медведя.

Относительно планов на будущее, то украинец не исключает, что возможно когда-нибудь попытается заниматься пчеловодством для опыления. Ведь именно это в США приносит пчеловодам доходы. Но об этой идее говорит без энтузиазма.

Тогда это уже будет не о пчелах или качестве и вкусе меда, а просто о бизнесе,

– рассуждает Игорь Пилипенко.

Украинец в США собирает мед ради удовольствия, а не заработка / Фото фейсбук Игоря Пилипенко