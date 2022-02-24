Сколько жителей Чехии вообще не пользуются Интернетом: интересная статистика

Почти четверть чехов старше 50 лет вообще не используют интернет. В то же время постоянными пользователями сети являются около 35% людей в старшем возрасте.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного антивирусной компанией Avast. Исследование было инициировано Исследовательским институтом YouGov. Опросы также проводились в Аргентине, Австралии, Бразилии, Чехии, Франции, Индии, Мексике, Новой Зеландии, России, Словакии, Испании, Великобритании, США и Японии.

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Сколько жителей Чехии не используют Интернет

Результаты опроса показали, что почти 25% чехов в возрасте более 55 лет не пользуются интернетом вообще, а 40% жителей страны используют его редко. 71% из них считают, что интернет слишком сложный для овладения. Еще 60% противников сети боятся киберугроз. Среди тех, кто не пользуется возможностями всемирной паутины, 85% считают интернет не нужным. Также 60% отметили, что для них слишком дорога оплата за интернет-услуги.

В возрастной группе более 60 лет мужчины и женщины борются с использованием Интернета. У них часто возникают проблемы с выбором соответствующего оборудования и программного обеспечения, а также регулярного технического обслуживания,

– высказалась Джая Балу, директор по безопасности Avast.

В то же время, 20% людей, которые сегодня не доверяют Интернету, готовы изменить свое мнение, если кто-то поможет им разобраться во всех непонятных сложностях. Люди пожилого возраста часто отмечали, что могли бы использовать Интернет, если бы кто-то их научил (43% были бы рады, если бы это делали родные или близкие друзья).

Для сравнения, самыми ярко выраженными поклонниками онлайн-активности являются представители старшего поколения в Великобритании, Японии и Новой Зеландии. А еще меньше, чем в Чехии, люди старше 50 лет используют Интернет в Бразилии, Франции, Мексике и Испании.

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