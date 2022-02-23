Сколько женщин в Польше выступают за обязательную военную службу: неожиданная статистика

Около половины жительниц Польши поддерживают обязательную военную службу. Мужчин, согласных с этой идеей, в республике значительно меньше.

Такие результаты показал опрос, проведенный научно-исследовательским институтом IBRiS. К слову, обязательная военная служба была отменена в Польше в начале 2010 года.

Интересно Рождение и воспитание ребенка в Польше: украинка поделилась опытом и дала полезные советы

Сколько жителей Польши поддерживают обязательную военную службу

Тему возвращения обязательной военной службы считают актуальной 43,8% жителей Польши. В то же время 52,2% поляков выступили против такого решения.

Возобновление обязательной военной службы в республике больше поддерживают женщины. Так, 49% опрошенных дали положительный ответ на прямой вопрос о том, должна ли Польша вернуть обязательную военную службу. Для сравнения, активных в этом плане мужчин было 39%.

Среди всех опрошенных категоричность против обязательной военной службы продемонстрировали 32,3% участников исследования. Также 20,2% респондентов заявили, что они скорее против, чем за. Еще 3,7% поляков воздержались от ответа.

Зеленский встретился с президентом Польши и Литвы: смотрите видео