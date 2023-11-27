Часть до сих пор не интегрирована в образовательную систему: украинских детей в школах Польши все больше

Министерство образования и науки Польши провело исследование, чтобы определить точное количество украинских детей в учебных заведениях. Текущее количество составляет 286 000, превосходя предыдущие известные цифры.

Почти две трети учащихся и студентов приехали в страну после начала полномасштабной войны.

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Сколько украинских детей учатся в школах Польши?

По данным польского МОН, в стране сейчас учатся 286 534 украинских учащихся и студентов. Из них 183 461 приехали как беженцы, а 103 073 находились в Польше до войны.

Среди украинцев, которые приехали в Польшу к войне – большинство студентов вузов (почти 39 тысяч человек), а в начальных школах учатся 32 тысячи детей.

Школы посещают около 113 тысяч украинских детей.

В высших учебных заведениях учатся более 11 тысяч беженцев,

Из 42,5 тысячи украинских детей в детсадах – 28 тысяч имеют статус временной защиты.

По данным правительства, 1 719 257 граждан Украины имеют статус беженца в Польше, в том числе 35,8% – дети до 18 лет. Еще примерно 1,5 миллиона человек – это украинцы, которые были там до войны.

Количество детей значительно увеличилось

В этом учебном году количество украинских детей в учебных заведениях увеличилось на 6,5 тысячи человек. На 4 000 детей стало меньше в начальных школах, но столько же выросло количество украинских учеников в средних классах.

Дети беженцев также имеют доступ к специальному образованию в школах искусств, балета, музыки и профессионально-технических училищ.

Сколько украинских детей учится в школах Польши / Фото Unsplash

Кстати, польские учебные заведения также предлагают дополнительные бесплатные уроки польского языка. Их получает треть детей беженцев – 66 834 человек.

Впрочем, эксперты предостерегают, что значительная часть украинских детей остается не интегрированной в образовательную систему Польши. По оценкам организации "Центр гражданского образования", не посещают школы от 170 тысяч до 200 тысяч украинских детей.

В Латвии предлагают обязать украинских детей посещать школу

Многие украинские дети, которые сейчас вынуждены за границей, не посещают местные школы, а учатся дистанционно у украинских. Не все страны считают, что это правильно, ведь тогда дети "выпадают" из системы обучения государственному языку.

В частности, это касается половины украинских детей-беженцев в Латвии. В связи с этим правительству предлагают ввести обязательное обучение для украинцев в местных школах.