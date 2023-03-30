Сколько украинских беженцев приняла Чехия

Чехия уже выдала 502 тысячи виз для временной защиты бежавшим из Украины из-за войны, которую развязала Россия. В последнее время выдавали более 2100 виз в неделю, в феврале и начале марта было более 2400 в неделю.

Сколько украинцев сбежали от войны в Чехию

Об этом сообщил глава МВД Чехии Вит Ракушан. По его словам, некоторые получившие визу украинцы уже вернулись на Родину или уехали в другую страну. По оценкам Министерства внутренних дел, в Чехии фактически находятся около 300 тысяч беженцев.

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В марте прошлого года, когда волна беженцев была на пике, каждый день выдавалось до 5000 временных виз. Более точное количество проживающих в Чехии беженцев из Украины может быть известно в конце марта. До этого срока беженцы должны продлить свои временные визы.

В настоящее время 271 000 человек подали заявки на продление виз. После продления временная защита будет действовать до конца марта следующего года,

– заявил Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

По его словам, сложно оценить, сколько беженцев останутся в Чехии надолго. Из других типов миграционных кризисов следует, что если конфликт будет продолжаться более года, примерно 40-45 процентов беженцев останутся на новой территории. Он также рассказал, что сейчас очень специфическая группа мигрантов, преимущественно женщины с детьми.