Сколько украинских беженцев сейчас находится в Европе: свежие данные

С 24 февраля миллионы украинцев покинули свои дома и отправились за границу в поисках спасения от войны. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев подсчитали, сколько граждан Украины уехали из страны за последние 7 месяцев.

Так, на 27 сентября, с начала полномасштабной российско-украинской войны пограничники Украины зафиксировали 13,380 миллионов выездов. Между тем, начиная с 28 февраля, 6,257 миллиона украинцев вернулись на Родину.

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Какая ситуация с украинскими беженцами в Европе

В целом по всей Европе зафиксировано более 7,5 миллиона граждан Украины, прибывших в поисках убежища. Из них почти 4,2 миллиона в разных европейских странах оформили статус временной защиты.

Больше всего украинских беженцев приняла Польша. По данным польской пограничной службы, с начала войны в страну прибыло почти 6,5 миллиона украинцев, а в обратном направлении уехало около 4,5 миллиона. Вместе с тем, 1,409 миллиона граждан Украины имеют в Польше статус временной защиты.

Кроме Польши, многие наши земляки остановились в Германии, Чехии, Великой Британии и Нидерландах.