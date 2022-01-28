Рекорд за последние 9 лет: сколько людей в Чехии в прошлом году начали заниматься бизнесом

В 2021 году в Чехии почти 65 тысяч человек стали предпринимателями. Чаще всего люди начинали собственное дело в обрабатывающей промышленности и сфере строительства.

К тому же в прошлом году прекратили свою самостоятельную экономическую деятельность 38 306 жителей Чехии, что на 3 766 человек меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компании CRIF. Количество закрывших бизнес предпринимателей в 2021 году было самым низким за последние три года – 88 524 человек.

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Сколько жителей Чехии в прошлом году начали заниматься бизнесом

Всего в 2021 году в Чехии было зарегистрировано 64 599 новых частных предпринимателей, что на 3 563 больше, чем в 2020 году. Более того, это самый высокий показатель за последние 9 лет.

Сотрудница аналитического отдела компании CRIF Вера Каменичкова отметила, что такие цифры можно трактовать по-разному.

С одной стороны, это, безусловно, хорошо, что люди заинтересованы в ведении бизнеса, а также то, что меньше закрывают и прерывают свой бизнес, чем в предыдущие годы. С другой стороны, возникает вопрос, занимаются ли эти люди на самом деле бизнесом, идет ли речь только о замене трудовых отношений другим типом отношений между работником и работодателем,

– отметила Вера Каменичкова.

Большинство новосозданных бизнесменов в Чехии в прошлом году начали собственное дело в обрабатывающей промышленности – 9 766 человек. Следующей по популярности стала отрасль строительства: ее избрали 7 978 начинающих бизнесменов. Замыкает тройку лидеров в этом контексте научно-техническая деятельность с результатом 7 901 новый бизнесмен.

Достаточное количество людей в стране (4 068 человек) также начали заниматься бизнесом в сфере транспорта и хранения, что на 50% больше, чем годом ранее. На 20% увеличилось количество новых профессий в административной деятельности: 2 527 человек начали заниматься бизнесом в этой сфере.

В то же время куда менее охотно в прошлом году чехи начинали заниматься деятельностью, связанной с размещением и питанием. Здесь количество новых предпринимателей уменьшилось на 8%. Вероятно, люди опасались потенциальных потерь из-за карантинных ограничений, которые чаще всего накладываются на эти виды деятельности.

Также на 5% меньше бизнесменов начинали дело, связанное с образованием, здравоохранением или социальной составляющей.

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