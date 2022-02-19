Сколько украинцев платят страховые взносы в Поморском воеводстве: новые данные

В Польше подсчитали, сколько иностранцев зарегистрировано в Поморском воеводстве в Польше. Больше там – эмигрантов именно из Украины.

Речь идет о тех иностранцах, которые платят взносы в ZUS. Это польская государственная организация, ответственная за вопросы социального страхования.

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Сколько иностранцев в Поморском воеводстве

По состоянию на конец декабря 2021 в системе социального страхования было зарегистрировано почти 40 тысяч украинцев в Поморском воеводстве – в отделениях ZUS в Гданьске и Слупске.

Для сравнения: белорусов – почти 4,5 тысячи, грузин – около 1,2, россиян – столько же, граждан Молдовы – более 1 тысячи. В целом, страховые взносы вносят граждане более 100 стран.

В систему социального страхования Поморского воеводства внесено 54 тысячи иностранцев: в Гданьске – около 47 100, в Слупске – около 6 900.

Следует отметить, что в Поморском воеводстве может проживать и больше украинцев. Ведь некоторые могут работать нелегально или на условиях, не предусматривающих уплаты страховых взносов в ZUS.

Несколько фактов о Поморском воеводстве

Расположен на севере Польши. Центром и самым большим городом является Гданьск. Поморское воеводство включает 16 уездов и 4 города на уездных правах.

Поморское воеводство включает 16 уездов и 4 города на уездных правах. Другие города с более чем 40-тысячным населением: Гдыня, Слупск, Тчев, Старогард-Гданьский, Вейхерово, Румя, Мальборк, Квидзин.

с более чем 40-тысячным населением: Гдыня, Слупск, Тчев, Старогард-Гданьский, Вейхерово, Румя, Мальборк, Квидзин. Оно граничит с Западнопоморским, Великопольским, Куявско-Поморским воеводствами, Варминско-Мазурским воеводствами и Калининградской областью России.

Поморское воеводство в Польше: смотрите на карте



Иностранцы в Польше

Как сообщили в Департаменте по делам иностранцев в 2021 году, действительные виды на жительство в Польше имели 457 тысяч иностранцев, более половины из них – украинцы (244 тысячи).

Этот показатель не включает данные о лицах, временно пребывающих в Польше по безвизу или с визой, или являющихся гражданами стран-членов ЕС.